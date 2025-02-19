Британцы готовы патрулировать воздушное пространство Украины, но только после замирения с Россией

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The Times утверждает, что Великобритания рассматривает возможность патрулирования воздушного пространства Украины после урегулирования конфликта вместо отправки на ее территорию своих сухопутных войск.

По данным издания, миссия будет напоминать программу НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских государств. Для этого могут быть задействованы военные самолеты, включая истребители Eurofighter Typhoon, которые будут размещены в Польше.

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В материале отмечают, что это не будет означать установления бесполетной зоны над Украиной, так как для ее создания необходимо постоянное присутствие натовских самолетов в украинском воздушном пространстве.

Тем временем Китай отказался комментировать возможность отправки своих миротворцев на Украину.

«Мы не даем комментариев в ответ на вопросы о гипотетических ситуациях», – заявил изданию The Global Times представитель китайского МИД Го Цзякунь.

Чиновник отметил, что Пекин продолжает выступать за урегулирования войны путем переговоров.

А вот, европейцы не снимают тему миротворцев со своей повестки дня. С этой целью президент Макрон организовывает в Париже вторую экстренную встречу европейских лидеров по Украине. В ней будут участвовать не попавшие на первый саммит и обидевшиеся из-за этого на французов страны ЕС плюс Канада

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, мероприятие пройдет сегодня или завтра, на него приглашены представители Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Бельгии, Румынии, Греции и Канады. Некоторые страны смогут присоединиться в формате видеоконференции.

О возможном участии Зеленского в саммите в Париже не сообщается.

Интересный нюанс – Трамп принципиально не возражает против присутствия европейских войск на Украине, как предлагают лидеры Франции и Великобритании.

«Иметь там войска — это нормально, я вообще не буду возражать против этого», — цитирует Reuters ответ президента США на вопросы журналистов в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Принципиально для Трампа другое – США не собираются во всем этом участвовать сами и тем более, финансировать эту затею. Более того, реконструируя логику Трампа можно цинично предположить, что если европейцы, идя этим путем, нарвутся на прямой военный конфликт с Россией, Трамп попросту “умоет руки” и будет наблюдать за дракой на континенте со стороны, зарабатывая на поставках Европе американского оружия. Это уже не будет проблемой Штатов.

Видимо, это понимают и в Европе. Пожтому так осторожно реагируют на провокационные предложения Зеленского создать общую армию ЕС на основе украинской