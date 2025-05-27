«Без Трампа это абсурд, а он помогать не намерен»: Financial Times похоронила «коалицию желающих»

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Европейские лидеры расходятся во мнениях о будущем военной помощи Украине, пишет британская The Financial Times.

Франция и Великобритания, по данным конфидентов издания, продолжают настаивать на обсуждении возможной отправки военного контингента на украинскую территорию в рамках так называемой «коалиции желающих», тогда как Германия и другие страны ЕС относятся к инициативе скептически — в том числе, поскольку США по-прежнему выступают против этой идеи и не обещают обеспечить «гарантии безопасности».

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Конфиденты FT утверждают, что и Стармер, и Эмманюэль Макрон продолжают поддерживать эту идею как способ сохранить европейское участие в переговорах о прекращении огня и укрепить боевой дух Украины.

Однако один из европейских чиновников охарактеризовал инициативу как «мертвую»:

«Без поддержки Трампа это абсурдно, а он помогать не намерен».

В то же время другой французский дипломат в комментарии газете опроверг эти сообщения, заявив, что слухи о «смерти» инициативы «не просто преувеличены — они абсолютно неверны», и подчеркнул, что работа над планом продолжается в обычном темпе.