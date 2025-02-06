Беглый олигарх не считает, что Трампу нужны украинские недра
Киеву нельзя упускать предложение Дональда Трампа получить американскую помощь взамен на украинские редкие металлы.
Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Вопрос звучал так: следует ли Украине менять полезные ископаемые на помощь от США?
«Я считаю, всё, что сейчас помогает выиграть войну и даст Украине возможности, нужно делать. Если мы сейчас можем поменять полезные ископаемые на дополнительные виды вооружений, на какие-то связанные с безопасностью вещи, почему бы и нет.
Нужно составлять бизнесово понятные соглашения, которые будут, в первую очередь, бизнесово выгодные США. А все те вещи о ценностях оставить в прошлом», – заявил Шлинчак..
Однако с таким подходом категорически не согласился беглый украинский олигарх Константин Жеваго
«В действительности, я уверен, что Трамп это сказал для специальной американской аудитории, своих избирателей, которые хотят видеть – куда бы не шли американские деньги, они идут на то, чтобы Америка получала прок от заплаченных денег. Но в действительности, американские и европейские деньги сегодня идут на Украину за ценности. Ни за какие не за редкие металлы, не за кукурузу, орехи или какие-то образцы машиностроительной или аэрокосмической продукции.
Это деньги, которые демократический мир вкладывает в те ценности, которые хочет иметь украинский народ, чтобы быть частью цивилизованного мира», – заливал Жеаваго.
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