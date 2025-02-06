Беглый олигарх не считает, что Трампу нужны украинские недра

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Киеву нельзя упускать предложение Дональда Трампа получить американскую помощь взамен на украинские редкие металлы.

Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вопрос звучал так: следует ли Украине менять полезные ископаемые на помощь от США?

«Я считаю, всё, что сейчас помогает выиграть войну и даст Украине возможности, нужно делать. Если мы сейчас можем поменять полезные ископаемые на дополнительные виды вооружений, на какие-то связанные с безопасностью вещи, почему бы и нет. Нужно составлять бизнесово понятные соглашения, которые будут, в первую очередь, бизнесово выгодные США. А все те вещи о ценностях оставить в прошлом», – заявил Шлинчак..

Однако с таким подходом категорически не согласился беглый украинский олигарх Константин Жеваго