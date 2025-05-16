Атаки беспилотников на Крым не помогли Зеленскому и Западу в переговорах – Колесниченко
Атака БПЛА на Крым в период возможных переговоров в Стамбуле – это попытка усилить украинскую позицию.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал экс-нардеп, политический обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Атаки беспилотников велись регулярно, даже когда Россия объявляла перемирия: энергетическое, пасхальное, на День Великой Победы. Украинская сторона неоднократно их нарушала. Поэтому сегодня, во время подготовки к возможным переговорам, это демонстрация агрессивности, потому что украинская сторона желала бы вести переговоры с позиции силы.
Однако у них это не складывается. И я полагаю, что подобная атака на Крым для них имеет сакральное значение, как и идея фикс уничтожения моста», – подчеркнул он.
Эксперт добавил, что атаки были, есть и будут, потому что стратегического поражения России нанести не удалось.
«Поэтому сейчас начинаются политические расшатывания и медийная попытка запугать наше государство. И весь этот блеф последней недели — всплески, скандалы, причитания — говорит только об одном: инструментов давления на Россию, кроме политических и медийных, у них, увы, нет. А наша сторона, и я горжусь этим, очень красиво, на высоком дипломатическом уровне смогла переиграть их достаточно опасную игру, предложив прямые переговоры», – указал Колесниченко.
По его словам, «только больной человек» мог предположить, что наш президент предложил встречаться с президентом Украины.
«Даже первоклассник отлично понимает: президенты встречаются для того, чтобы заверить или уточнить детали подготовленных документов. Никто и никогда в истории человечества и дипломатии не начинал никаких переговоров со встречи первых лиц.
Зеленский и глава МИД Франции показали шоу с мыльными пузырями: вот, приехал Зеленский, а вместо российской делегации — пустой стул. Точно так же Зеленский: «Я здесь, а где Путин?»… Стамбул — так Стамбул, стадион — так стадион. «95-й квартал», выездные гастроли», – подытожил эксперт.
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