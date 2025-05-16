Атаки беспилотников на Крым не помогли Зеленскому и Западу в переговорах – Колесниченко

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Атака БПЛА на Крым в период возможных переговоров в Стамбуле – это попытка усилить украинскую позицию.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал экс-нардеп, политический обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Атаки беспилотников велись регулярно, даже когда Россия объявляла перемирия: энергетическое, пасхальное, на День Великой Победы. Украинская сторона неоднократно их нарушала. Поэтому сегодня, во время подготовки к возможным переговорам, это демонстрация агрессивности, потому что украинская сторона желала бы вести переговоры с позиции силы. Однако у них это не складывается. И я полагаю, что подобная атака на Крым для них имеет сакральное значение, как и идея фикс уничтожения моста», – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что атаки были, есть и будут, потому что стратегического поражения России нанести не удалось.

«Поэтому сейчас начинаются политические расшатывания и медийная попытка запугать наше государство. И весь этот блеф последней недели — всплески, скандалы, причитания — говорит только об одном: инструментов давления на Россию, кроме политических и медийных, у них, увы, нет. А наша сторона, и я горжусь этим, очень красиво, на высоком дипломатическом уровне смогла переиграть их достаточно опасную игру, предложив прямые переговоры», – указал Колесниченко.

По его словам, «только больной человек» мог предположить, что наш президент предложил встречаться с президентом Украины.