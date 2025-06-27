Армянин-русофоб из США боится, что Трамп потеряет Кавказ

Елена Острякова.  
27.06.2025 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Кавказ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Победа России на Украине позволит ей вытеснить США с Кавказа.

Об этом доцент кафедры политических наук в Университете Невады Нерсес Копалян заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Победа России на Украине позволит ей вытеснить США с Кавказа. Об этом доцент кафедры...

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«Плохие договоренности по Украине будут противоречить стратегическим интересам США в регионе. Это позволит России восстановит ресурсы на Южном Кавказе и вытеснить США и их партнеров из региона, одновременно подавляя молодые демократии», – сказал Копалян.

Он считает, что «стратегической целью США в Евразии является сдерживание и ослабление России как регионального игрока».

«Из-за войны на Украине Россия больше не является гегемоном на Южном Кавказе. Ее влияние и мощь значительно уменьшились, в то время как влияние и мощь США и их трансатлантических союзников постоянно растут. Впервые мы наблюдаем развитие геополитического плюрализма и доминирующую роль США как игрока в регионе.

Ранее Южный Кавказ и молодые демократии постсоветского пространства, такие как Армения, Молдова и Украина постоянно находились под единоличным влиянием Москвы. Сейчас эти страны решительно повернулись на Запад и стали ценными партнерами транс-атлантической системы Америки», – вещал Копалян.

В пример он привел Армению, которая «стремится выйти из тени России и является стратегическим партнером США».

«Россия превратилась с потемкинского гегемона, который является несостоятельным региональным игроком, чья главная цель – восстановить авторитарную власть не постсоветском пространстве. Впервые за долгое время США обладают большей «мягкой силой», престижем и возможностями проецирования силы на Южном Кавказе», – разошелся Копалян.

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