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Победа России на Украине позволит ей вытеснить США с Кавказа.

Об этом доцент кафедры политических наук в Университете Невады Нерсес Копалян заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Плохие договоренности по Украине будут противоречить стратегическим интересам США в регионе. Это позволит России восстановит ресурсы на Южном Кавказе и вытеснить США и их партнеров из региона, одновременно подавляя молодые демократии», – сказал Копалян.

Он считает, что «стратегической целью США в Евразии является сдерживание и ослабление России как регионального игрока».

«Из-за войны на Украине Россия больше не является гегемоном на Южном Кавказе. Ее влияние и мощь значительно уменьшились, в то время как влияние и мощь США и их трансатлантических союзников постоянно растут. Впервые мы наблюдаем развитие геополитического плюрализма и доминирующую роль США как игрока в регионе. Ранее Южный Кавказ и молодые демократии постсоветского пространства, такие как Армения, Молдова и Украина постоянно находились под единоличным влиянием Москвы. Сейчас эти страны решительно повернулись на Запад и стали ценными партнерами транс-атлантической системы Америки», – вещал Копалян.

В пример он привел Армению, которая «стремится выйти из тени России и является стратегическим партнером США».