«Арест Зеленского на горизонте»: что не так с прогнозом от «сына Трампа»

Олег Кравцов.  
20.02.2025 14:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украинского диктатора Владимира Зеленского ждет скорый арест.

Сообщение с таким текстом появилось в микроблоге «Бэррон Трамп ньюс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинского диктатора Владимира Зеленского ждет скорый арест. Сообщение с таким текстом появилось в микроблоге...

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Примечательно, что так зовут младшего сына Дональда Трампа. На аватарке изображена и фотография 18-летнего Бэррона.

«Арест Зеленского на горизонте», – говорится в публикации.

Эту новость поспешили перепостить ряд украинских и российских СМИ. Правда, собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов подчеркивает, что эта информация фейковая.

«Всем кто радостно репостит «сообщение от Бэррона Трампа», который, якобы, предсказывает арест Зеленского хочется напомнить, что 1) у младшего сына Трампа из соцсетей есть один общий с мамой аккаунт в Х и все 2) Бэррон никогда не высказывается ни на какие острополитические темы. И не остро- тоже 3) Мама Мелания не разрешает. Держите себя в руках и подальше от фейков», – призывает Богданов.

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