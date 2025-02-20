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Украинского диктатора Владимира Зеленского ждет скорый арест.

Сообщение с таким текстом появилось в микроблоге «Бэррон Трамп ньюс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что так зовут младшего сына Дональда Трампа. На аватарке изображена и фотография 18-летнего Бэррона.

«Арест Зеленского на горизонте», – говорится в публикации.

Эту новость поспешили перепостить ряд украинских и российских СМИ. Правда, собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов подчеркивает, что эта информация фейковая.