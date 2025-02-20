«Арест Зеленского на горизонте»: что не так с прогнозом от «сына Трампа»
Украинского диктатора Владимира Зеленского ждет скорый арест.
Сообщение с таким текстом появилось в микроблоге «Бэррон Трамп ньюс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Примечательно, что так зовут младшего сына Дональда Трампа. На аватарке изображена и фотография 18-летнего Бэррона.
«Арест Зеленского на горизонте», – говорится в публикации.
Эту новость поспешили перепостить ряд украинских и российских СМИ. Правда, собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов подчеркивает, что эта информация фейковая.
«Всем кто радостно репостит «сообщение от Бэррона Трампа», который, якобы, предсказывает арест Зеленского хочется напомнить, что 1) у младшего сына Трампа из соцсетей есть один общий с мамой аккаунт в Х и все 2) Бэррон никогда не высказывается ни на какие острополитические темы. И не остро- тоже 3) Мама Мелания не разрешает. Держите себя в руках и подальше от фейков», – призывает Богданов.
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