Золотарёв: Лукашенко слегка издевается над Зеленским

Вадим Москаленко.  
08.11.2025 21:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 219
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина


Приглашение украинцев жить и работать в Белоруссии – это «лёгкое издевательство» Александра Лукашенко над просроченным Зе-диктатором.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приглашение украинцев жить и работать в Белоруссии – это «лёгкое издевательство» Александра Лукашенко над...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Лукашенко с традиционным белорусским гостеприимством (а белорусы действительно гостеприимные, доброжелательные люди) слегка издевается над Зеленским. Ибо Александр Григорьевич – человек острый на язык, он не злопамятный, но и ничего не забывает. За пять лет он много наслушался, думаю, ничего не забыл.

А, тем более, почему бы не пригласить часть украинцев, тем более, что Белорусский маршрут из «Неньки» стал очень популярным. Не только через Тису, не только через Карпаты, но и в Беларусь через Полесские болота уходят граждане Украины в поисках лучшей жизни», – отметил эксперт.

«Понятно, что Беларусь не нуждается в активистах, волонтёрах, языковых патрулях и т.д. Украинской интеллигенции, журналистам, блогерам там делать нечего.

А вот, электрики, сварщики, механики, водители там будут вполне востребованы, если человек не заморачивается политикой и у него нет аллергии на рудименты советского прошлого, – вполне тихая, спокойная, чистая страна. Где, в отличие от Украины, милиция действуют вполне по закону,- ни вправо, ни влево», – добавил Золотарёв.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить