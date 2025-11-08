Золотарёв: Лукашенко слегка издевается над Зеленским

Приглашение украинцев жить и работать в Белоруссии – это «лёгкое издевательство» Александра Лукашенко над просроченным Зе-диктатором.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лукашенко с традиционным белорусским гостеприимством (а белорусы действительно гостеприимные, доброжелательные люди) слегка издевается над Зеленским. Ибо Александр Григорьевич – человек острый на язык, он не злопамятный, но и ничего не забывает. За пять лет он много наслушался, думаю, ничего не забыл.

А, тем более, почему бы не пригласить часть украинцев, тем более, что Белорусский маршрут из «Неньки» стал очень популярным. Не только через Тису, не только через Карпаты, но и в Беларусь через Полесские болота уходят граждане Украины в поисках лучшей жизни», – отметил эксперт.