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Белоруссия, которая использует сейчас 20 российских портов, 280 предприятий которой обслуживают российские военные заказы «от микросхем до военной формы», полностью оправилась от последствий западных санкций.

Об этом беглая белорусская журналистка, которая сейчас работает на признанный нежелательным в России Атлантический совет, Анна Любакова заявила в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2022 году, когда были введены самые важные и болезненные санкции, Беларусь потеряла 4% ВВП. Но теперь она восстановилась, благодаря сотрудничеству с Россией и экономике, которая помогает российской военной машине. Но санкции могут изменить ситуацию. Особенно санкции против милитаризованной экономики. Это ослабит Россию», – мечтает Любакова.

Она попыталась вернуть интерес Запада к забытой белорусской теме утверждением о том, что российское присутствие в Белоруссии якобы наносит вред Украине.

«Если свободная суверенная Беларусь не является второстепенным вопросом, то это ключевой национальный интерес. Это ослабит Москву, стабилизирует границы НАТО и нарушит работу ключевого центра по обходу санкций, логистики оружия и гибридных операций в поддержку России, Ирана и других стран. Не может быть мира, пока российские войска и ядерное оружие остаются в Беларуси. Их вывод должен быть четким требованием», – вещала Любакова.

Она призвала Конгресс США возобновить закон «о демократии в Беларуси» и назначить своего спецпредставителя по этой стране, уверяя, что подавляющее число белорусов являются союзниками Америки.