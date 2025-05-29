Желаемое и действительное. Почему Украина не вспыхнет, а Зеленский не исчезнет по щучьему велению

Из языка Шекспира в нашу обиходную речь пришло быстро ставшее расхожим выражение – бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Нередко фразу меняют по обстоятельствам, изменяя ее последнюю его часть под характер разговора.

Вот и сейчас, по прочтении ленты новостей и блогов в соцсетях, на язык прямо таки просится дополнить известную фразу: как украинская оппозиция раз за разом увлеченно выдает желаемое за действительное.

За примерами долго ходить и лезть в карман не надо. Вот сиделец СИЗО СБУ Александр Дубинский, не выходя из камеры, подсчитывает в перерывах между судебными заседаниями о его «госизмене», сколько дней осталось до конца режима Зеленского. Цифры в блоге меняются, как в отрывном календаре. Когда я последний раз заглядывал к Дубинскому на виртуальный «огонек», «до исчезновения Зелебобика» оставалось 65 дней. Было это позавчера.

Барселонский блогер Шарий, как известно, терпеть не может Дубинского, о чем регулярно напоминает своей аудитории, но в этом вопросе удивительным синхронном вторит своему оппоненту заголовками собственных видео вроде «Зеленский ВСЕ».

Разного рода беглые и подсанкционные оппозиционеры и дистанционные критики режима, неважно, где они находятся – в Европе или в России – продолжают с упорством дятлов уверять публику в том, что уже вот-вот и Трамп введет против Зе и его окружения страшные финансовые санкции и обнародует не менее страшные цифры украинского воровства американской помощи по итогам легендарного аудита.

Но время идет – и мы не видим ни убийственных для Банковой результатов американского аудита, ни санкций. Вместо этого Трамп подписывает с Зеленским ресурсную сделку и моментально забывает о том, что имеет дело «диктатором». И прекращает вспоминать о выборах.

А подсанкционный политолог Кость Бондаренко в своих фантазиях идет еще дальше: если верить сказанному им в эфире у жертвы одновременно украинских и российских санкций журналиста Шелеста (иноагент в РФ), то Украина уже чуть ли не на грани социального взрыва и бунта. Не хватает лишь спички, а так-то люди хоть с завтра на послезавтра готовы в новую революцию.

Скрывающийся за океаном от санкций Зеленского и внесенный в списки Росфинмониторинга в качестве экстремиста и террориста инфоцыган Арестович, тоже вангует своему бывшему шефу скорое падение и «подбадривает» оставшуюся на Украине аудиторию рассказами о том, что скоро от страны останется одна область..

А между тем, Зеленский и не думает никуда исчезать. Более того, вопреки всем прогнозам тех, кто его хоронит, он демонстрирует чудеса политической приспосабливаемости к моменту и выживаемости. Совсем недавно пошел седьмой год его пребывания у власти, и, честно говоря, конца этому не видно.

Весь этот праздник никак не сбывающихся пророчеств можно легко объяснить заходом всех перечисленных выше и оставшихся за кадром персонажей на поле лобовой, а оттого примитивной политической пропаганды, превращение из аналитиков, журналистов и блогеров в бойцов информационного фронта – со всеми вытекающими.

Если твоя задача – не понимание реально происходящего в твоей стране, с последующим осмыслением и выходом на правильные выводы и формулированием адекватной стратегии и тактики борьбы (раз уж ты оппозиционер!), а банальное «мочилово» неприятной тебе власти, по принципу «в мяко лыко в строку», если оно – против Зеленского, то и результат будет соответствующий: неизбежная деградация дискурса.

Нечто подобное, к слову, приключилось и с эмигрировавшей российской оппозицией, вся деятельность которой свелась к жадным поискам в мутном информационном потоке любых свидетельств того, как все в оставленной ими России плохо, помноженное на превратившееся в религиозный культ ожидание смерти Путина.

Но так же, как Путин явно не собирается в ближайшее десятилетие, на тот свет, так и Зеленский не демонстрирует готовности расставаться с намоленным креслом и отдавать его сбежавшим за кордон и сидящим в Киеве критикам. И если подобное все же произойдет, то явно не по совокупному итогу пятисоткратного хорового повторения мантры «Зеленский ВСЕ».

Потому как, сколько не говори «халва», но если этой самой халвы в реальности, данной нам в ощущении, нет, то во рту слаще не станет.

Это, разумеется, не означает, что Зеленский чем-то хорош, или что он несет Украине добро, просто нужно уметь смотреть правде в глаза, даже эта правда крайне неприятная.

Так вот. Даже не очень внимательно приглядываясь к внутриукраинской ситуации и не владея глубокими инсайдами о том, куда все движется, а ориентируясь сугубо на открытые источники, нетрудно заметить главное: пока что картина складывается ровно противоположная бравурным ожиданиям оппозиционеров.

Украинское общество адаптировалось к происходящему и перешло к индивидуальным стратегиям выживания. Будь то поиск хлеба насущного или «откос» от «бусификации».

В таком крайне атомизированном обществе, с пониженным уровнем солидарности и утерянным за годы войны и государственного террора навыкам группового взаимодействия, выходящим за рамки семьи, ожидать каких то серьезных массовых скоординированных протестных выступлений, с осознанной и осмысленной рациональной повесткой – несерьезно.

Предельный максимум выражения вовне, безусловно копящегося в глубине общественного недовольства происходящим – это и так имеющие место то тут то там мелкие локальные бунты на периферии. Но не «против режима» или Зеленского и даже не против войны, ибо чревато, а, например, против очевидного и близкого всем произвола опричников из ТЦК.

Кого-то тащат, заламывая руки и ноги, в военкоматовский бус, стихийно собирается толпа, затем физический конфликт, побитые ТЦКшники и и отбитый у них несостоявшийся солдат ВСУ. И все это затем, чтобы уже на следующий день все участники получили по шапке от силовиков и стали фигурантами административных или уголовных производств.

Для более серьезного бунта нужно не только наличие «настоящих буйных» в товарных количествах, но и наличие у бунтовщиков ясной стратегии политизации бунта, а также «крыши» в политических кругах и среди силовиков, которые – не забываем – по всем канонам такого рода движух должны быть « с народом», а не против него.

Про необходимую такого рода протестам медийную поддержку и накачку я вообще молчу. В украинских реалиях подцензурные (а других не осталось) СМИ скорее заклеймят бунтовщиков раскачивающими национальную лодку «агентами Москвы», чем поддержат со словами «Они же дети!».

Надо отдать должное режиму Зеленского – «работает по оппонентам» он максимально грамотно и рационально. Действуя на упреждение, исходя из собственных задач, конечно же. Опасных критиков маргинализируют и выдавливают из страны (или создают условия для их невозвращения) по одному. За границей они не опасны – ведь участвовать в общественно-политической жизни на родине и в оффлайне они не могут.

А внутри страны «Избушка» пачками принимает реальных и предполагаемых шпионов, диверсантов и прочих «интернет-пропагандистов». Откуда в таких условиях возьмется актив для массовых волнений – решительно непонятно.

Опасность «с тыла» Зеленскому тоже пока не грозит. На внешнем контуре он после пары месяцев растерянности и прострации успешно адаптировался к фактору Трампа, обзавелся влиятельными покровителями в Европе и сейчас успешно лавирует в пространстве противоречий по линии США-ЕС, отжимая для себя плюшки по мелочи.

Безусловно, гипотетический консенсус между Трампом и Путиным по Украине реально опасен Зеленскому и даже способен его политически похоронить. Потому как эти двое могут договориться только за счет третьего. А третьим в этом раскладе – да он и не обольщается на этот счет – будет именно Зеленский.

Но тут ключевое слово «гипотетический». Потому как мы видим на практике, как тяжело идут переговоры между Вашингтоном и Москвой, как мало между ними доверия, а значит, и надежд на успешный финал. И наоборот – сколь много на этом пути разных рифов и препятствий.

Так что ничего удивительного в том, что все уже забыли о том, что еще недавно требовали от Киева проводить какие-то там выборы. Тем более, выборы ДО заключения соглашения о перемирии. Разве что московские спикеры нет-нет, да вспоминают об этом, но их голос теряется в общем хоре.

Сами же переговоры, как показывает практика, можно вести месяцами, а то и годами. С бессменным киевским «рулевым», которого не меняют на переправе просто потому, что не на кого, да и, по большому счету, хлопотно и невыгодно.

По этой же причине в Вашингтоне не рискуют затевать операцию по досрочной смене режима в Киеве не электоральным способом. Как сказал бы классик – шума будет много, а шерсти мало. К тому же, в ситуации Трампа, сложно затевать такое, не имея в самих Штатах консенсуса по этому поводу не только с демократами, но даже и внутри самих республиканцев.

Но, даже если вдруг Зеленского все же прижмут обстоятельства непреодолимой силы, и ему придется остановить войну, то все карты по-прежнему будут оставаться на руках у него. А не у разобщенной и выдавленной из страны оппозиции.

Во-первых, кто сказал, что перемирие отменит военное положение и мобилизацию? Это очередной миф, придуманный теми, кто рад обманываться. То самое желаемое, выдаваемое за действительное. Ведь перемирие же, а не мир. Просто передышка в войне. Значит, что? Накапливаем силы и готовимся.

Вспомните порошенковское «АТО», ставшее в одночасье «ООС», но от этого вида сбоку не изменившее своей сути. Вы думаете, сейчас что-то такое не придумают? А военное положение останется в прифронтовых областях.

Да и вообще – кто сказал, что остановка войны равна либерализации режима? Этого Зеленский никому не обещал. СБУ все так же будет бдить и работать по «госизменникам» и прочим диверсантам и вредителям. Ведь, как известно, чем ближе к миру, тем яростнее классовая борьба, простите, активность «государства-агрессора».

Наконец, вишенка на торте для тех, кто ждет, что после подписания перемирия свобода радостно встретит украинцев у входа и распахнет для мужчин призывного возраста границу, ныне закрытую на амбарный замок.

С чего вы это взяли, касатики? Перемирие не будет означать автоматической отмены ограничений военного времени. Их отмена станет делом доброй воли государства, которое будет дозировать послабления на свое усмотрение.

Ну и потом, насколько мне известно, открытие границ Зеленский тоже никому не обещал, и ни на каких переговорах это не обсуждается. Да и в списке требований к Зеленскому, что от американцев, что от русских, такого пункта нет.

Завершить хочется тостом для украинцев: чтоб ваши желания совпадали с вашими возможностями. Только смотрите, не перепутайте.