Зеленскому безбожно врут о положении на фронтах

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Владимир Зеленский не знает, что наступление российской армии продолжается, потому что верит докладам своих менеджеров о его остановке.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский на истекшей неделе выступил с заявлением – сказал, что удалось остановить наступление российской армии в Сумской области. Я лично понимаю, что, конечно, и у него, и у его противника каждое выступление подготовлено как специальное выступление в рамках государственной линии поведения, военной пропаганды и так далее. И все-таки вот даже по некоторым заявлениям иногда возникает подозрение, что ему не все рассказывают. Потому что вот тут точно за последние два дня, по событиям в Сумской области, там наступление не остановлено, оно затормозилось. Украинцы действительно перебросили очень приличные резервы на это направление, но это не полная остановка еще», – сказал Ширяев.

Он обратил внимание на ситуацию в Сумской области.