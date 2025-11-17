Зеленского превратили в Кучму очередными «пленками Мельниченко» – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нынешний коррупционный скандал на Украине перекликается с выложенными в свое время «пленками Мельниченко», ставшие закатом политической карьеры президента Леонида Кучмы.

Такое мнение в эфире своего блога высказал киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, что в свое время были обнародованы записи разговоров в кабинете Кучмы, якобы сделанные майором Николаем Мельниченко, сотрудником Управления государственной охраны. «Пленки Мельниченко», содержащие ряд компрометирующих Кучму деталей, были использованы для раскачивания ситуации в стране и фактически стали предвестником первого майдана, в результате которого власть захватил Виктор Ющенко.

Бортник отмечает, что скандал с «плёнками Мельниченко», как и нынешний, развивался скачкообразно, и многие записи поначалу не вызвали интереса в медиа.

«А некоторые вызвали сумасшедший скандал. Касается, конечно, и [с поставкой в обход санкций в Ирак] «Кольчуг», и [убийства] Гонгадзе. Вот поэтому скачкообразный. И тут тоже, я думаю, что может быть скачкообразный эффект. На высшее руководство постоянно намекают именно СМИ и спикеры антикоррупционной вертикали – такие, как Железняк, «Украинская правда» или «Бигус», – обратил внимание Бортник.

«Главная интрига – пойдут ли дальше? Начнут ли шельмовать главу офиса или президента? Или всё-таки найден будет какой-то политический баланс? Или просто нет никаких доказательств? Поэтому всё то, что звучит сегодня в отношении президента – это просто попытка шантажировать на пустом месте и не более того. Вторая интрига – это то, сможет ли оппозиция поддержать это какими-то формами парламентского и уличного давления», – отмечает укро-эксперт.

По его словам, Зеленский, как и Кучма, может остаться на своем посту, но уже в качестве своего рода «хромой утки».