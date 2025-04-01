Зеленский вполне может готовить покушение на Путина – офицер ВСУ

Президенту США Дональду Трампу стоило бы дать команду американским спецслужбам со своей стороны обеспечивать безопасность президента РФ.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявление [Зеленского, что Путин скоро умрёт] было, мягко говоря, неполиткорректным. Это заявление – не заявление политика, который хотел бы прекращения огня и выхода из войны своей страны. Это, как минимум, демонстрация того, что в гробу он видел эти все прекращения огня, я не буду с ним общаться и всё, и вообще помрёт он там и т.д. Нельзя так говорить, если у вас есть планы прекращения огня и какого-то отдалённого примирения.

А насчёт того, что они готовят убийство Путина – очень даже может быть. Я бы на месте Трампа к нему бы охрану ещё приставил. Потому что на таком градусе, на каком находится российское общество, кто придёт следующий к власти? А вдруг придёт фанатик, с которым вообще не договориться ни о чем? Это тогда Третья мировая. Поэтому на месте спецслужб США я бы Путина охранял», – сказал Грин.