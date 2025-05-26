Зеленский уже не жилец во всех смыслах – бежавший укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
26.05.2025 18:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Просроченный президент Украины Владимир Зеленский «не жилец» во всех смыслах этого слова. Его ликвидируют либо до завершения конфликта, либо «догонят» недруги уже после смены власти.

Об этом в интервью блогеру Тарику Незалежко заявил покинувший Украину политолог Михаил Павлив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Просроченный президент Украины Владимир Зеленский «не жилец» во всех смыслах этого слова. Его ликвидируют...

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«То, что там хочет Зеленский, всем на самом деле плевать, включая его окружение. Я давно достаточно говорил, что этот человек во всех смыслах не жилец. Уйдет ли он просто на пенсию, ну я не знаю.

Это мы берем консервативную историю: самоубийство, передозировка или еще что-то такое, но то, что его, предположим, даже решится какая-то история, получат какие-то гарантии, его не будут преследовать по закону, то, что его будет преследовать много людей, которых он сильно, скажем так, задел, тот же Игорь Валерьевич Коломойский», – отметил он.

«Чтобы вы понимали, партнер Коломойского, он на свободе в Европе, сбежал из Украины, вполне способен организовать что угодно. Так вот, одно дело Зеленский, который сидит в бункере, другое дело, который живет под Мадридом или в Майами, или где-то у него в Италии еще было имение – это совсем другая история, даже если его будут охранять.

Желающие догнать, повторюсь, Зеленского – не исчезли, он не жилец в принципе. Мало того, что его просто могут ухлопать до всех событий сами же», – заключил Павлив.

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