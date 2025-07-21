Зеленский создал прецедент для собственной отставки во время военного положения
Голосование Верховной рады за смену правительства вопреки нормам закона, запрещающим отставку Кабмина во время военного положения, является опасным прецедентом для Владимира Зеленского.
Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Возникает прецедент. Если они показывают, что даже вопреки статусу правового военного положения можно менять правительство, то у общества, по крайней мере, у разумной его части, тоже может закрасться такое подозрение. Если «священную корову» правительства можно менять, несмотря на военное положение, которое запрещает это делать, то чего бы и других поменять нельзя?
Создается такой прецедент, с совершенно понятной логикой. А уж как эта логика будет кем трактоваться, то вы знаете, как кому тут фантазия поможет», – сказал Дроздов.
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