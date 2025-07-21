Зеленский создал прецедент для собственной отставки во время военного положения

Тарас Стрельцов.  
21.07.2025 14:48
  (Мск) , Киев 
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Голосование Верховной рады за смену правительства вопреки нормам закона, запрещающим отставку Кабмина во время военного положения, является опасным прецедентом для Владимира Зеленского.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Голосование Верховной рады за смену правительства вопреки нормам закона, запрещающим отставку Кабмина во время...

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«Возникает прецедент. Если они показывают, что даже вопреки статусу правового военного положения можно менять правительство, то у общества, по крайней мере, у разумной его части, тоже может закрасться такое подозрение. Если «священную корову» правительства можно менять, несмотря на военное положение, которое запрещает это делать, то чего бы и других поменять нельзя?

Создается такой прецедент, с совершенно понятной логикой. А уж как эта логика будет кем трактоваться, то вы знаете, как кому тут фантазия поможет», – сказал Дроздов.

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