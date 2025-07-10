Без поддержки западных «партнёров» Украине не пережить эту зиму.

Об этом на конференции в Риме заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам нужно продолжать работать вместе, чтобы пройти через следующую зиму также. И это может быть выполнено только как общее задание. Благодарю Норвегию, Нидерланды за помощь, благодарю Германию, благодарю Урсулу. Большое спасибо за длительную поддержку ЕС в помощи Украине преодолеть энергетические вызовы. И мы должны продолжать обеспечивать защиту нашим людям.

Также благодарю Италию – более 500 компаний здесь представлено, около 200 соглашений готово к подписанию на общую стоимость 10 милилардов евро. Это всё должно быть воплощено. И, пожалуйста, давайте сфокусируемся также на энергетике», – умоляет Зеленский.