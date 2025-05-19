Зеленский ничего не решает, все происходит на уровне Трампа и Путина – украинский военный

Реально судьба Украины страны решается на уровне президентов США и России.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу во всей этой цепи событий чисто переговоры, или, скажем так, попытку договориться Трампа с Путиным и Путина с Трампом. В данном случае, что называется, у Украины голос совещательный. Ну, оно так и есть как-то, на самом деле. То есть пока Путин не примет решение, что ладно, хорошо, вот эти все личные встречи с Зеленским, там и так далее, ну, как бы, не знаю, ни на что не влияют.

Это может быть оформлено по желанию, что называется, заказчика в виде личной встречи. Но всё решается не там, всё решается именно в вилке Путин-Трамп. А о чём они там говорят, мы можем даже не узнать никогда, потому что слишком узкий круг людей, которые в это посвящены», – заявил Бекренев.