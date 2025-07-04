Зеленский доведёт страну до публичных и массовых отказов от гражданства – философ майдана

На Украине санкции против собственных граждан страшнее лишения гражданства.

Об этом на канале «Дикий-Live» заявил ранее горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, против кого ввели санкции – они граждане или нет? Для меня санкции – это более страшный удар, нежели лишение гражданства. Когда лишили гражданства – счета не блокированы, ты имеешь право пользоваться всем транспортом, ты даже можешь за рубеж выезжать. Необязательно изгнание, можно вполне продолжать жить, мало того, возникает куча интересных возможностей, например, вопрос – а как с налогами?

Возникает куча моментов, которые делают лицо без гражданства живущим лучше, чем лица с гражданством. Парадокс, но это так. Санкции могут быть определены только против граждан Украины. Санкции против иностранцев – мы, конечно, это делаем, но это смешное. Как правило, к этому времени человек давно осел за рубежом. А если нет, его предупреждают, и он пытается это сделать.

Потому что под санкциями в Украине жить практически невозможно. Я знаю пару человек – их жизнь невыносима. Найти жилище – нужно тратить время на всякие обходы. Мало того, есть ещё закон, что все, кто вам помогает, могут пострадать. Если против вас ввели санкции, а у вас там жена или муж, то они тоже могут пострадать. По совершенно легально принятому в парламенте закону», – рассказал Дацюк.