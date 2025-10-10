Зеленский должен думать лишь о том, где спрятаться от точечного удара
России пора нанести удар по офису президента Украины и другим местам пребывания Зеленского, чтобы киевскому диктатору не оставалось времени на подготовку провокаций.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил завотделом Института стран СНГ Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас нам главное самим наносить упреждающие удары. Причём не только по украинским заводам и энергетике, от которой напрямую зависит сборка дронов, – они просто не смогут их собирать.
Пора уже переходить к точечным ударам по центрам принятия решений. Чтобы у Зеленского было больше затрачено времени на то, где ему спрятаться, а не на различные заявления», – сказал Скориков.
«Это обещание блэкаута сделано для того, чтобы повлиять на настроения в российском обществе. Для этого же и Трамп делал заявления, что якобы очереди на заправках в Москве появились. Это всё способы информационного воздействия, чтобы посеять панику.
И на Западе смотрят сквозь пальцы, и даже одобряют. По всей видимости, это согласовано. Запад и Киев понимают, что на поле боя одержать победу невозможно, и они будут всячески использовать методы террористического и психологического воздействия на российское общество.
Они ещё считают, что могут подорвать экономику – и посеять социальный бунт внутри страны», – добавил он.
