Зеленский атакой дронов прикрывает отступление ВСУ, – сопредседатель «Клуба народного единства» Александр Казаков

Утверждения о «позиционной войне» ошибочны, ВСУ отступают, и еще одной целью атаки дронов было прикрыть плачевную для Киева ситуацию на передовой.

Так считает сопредседатель Клуба народного единства экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все говорят, что идёт позиционная война. Но это фигура речи. Позиционная война – это когда месяцами солдаты с обеих сторон сидят в одних и тех же окопах, но это же не так. Они не смогли этого сделать, линия фронта не стабилизирована: приезжают на переговоры и не знают, что произойдёт в течение этого дня, пока они разговаривают. Психологически очень трудно вести переговоры в таком положении», – пояснил Казаков.

Он добавил, что в Киеве нашли возможность асимметричным способом оказывать давление на Москву.

«Они находят новый вектор давления. Он по внешним признакам террористический – это подрывы мостов, железных дорог, индивидуальные теракты в отношении военных», – напомнил Казаков.