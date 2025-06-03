Зеленский атакой дронов прикрывает отступление ВСУ, – сопредседатель «Клуба народного единства» Александр Казаков
Утверждения о «позиционной войне» ошибочны, ВСУ отступают, и еще одной целью атаки дронов было прикрыть плачевную для Киева ситуацию на передовой.
Так считает сопредседатель Клуба народного единства экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Все говорят, что идёт позиционная война. Но это фигура речи. Позиционная война – это когда месяцами солдаты с обеих сторон сидят в одних и тех же окопах, но это же не так. Они не смогли этого сделать, линия фронта не стабилизирована: приезжают на переговоры и не знают, что произойдёт в течение этого дня, пока они разговаривают. Психологически очень трудно вести переговоры в таком положении», – пояснил Казаков.
Он добавил, что в Киеве нашли возможность асимметричным способом оказывать давление на Москву.
«Они находят новый вектор давления. Он по внешним признакам террористический – это подрывы мостов, железных дорог, индивидуальные теракты в отношении военных», – напомнил Казаков.
«Конечно, эти атаки были синхронизированы с переговорной историей, несмотря на то, что готовились давно. После того, как их подготовили технически, уже политическое руководство нашего врага принимало решение, когда эти атаки осуществить и в привязке к чему. Если бы не переговоры, они были бы приурочены к чему-то другому. То есть такая тонкая атака, которая девятым валом накрывает не только нашу страну, но и Запад через средства массовой информации, чтобы прикрыть провалы на фронте», – отметил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: