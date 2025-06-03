Зеленский атакой дронов прикрывает отступление ВСУ, – сопредседатель «Клуба народного единства» Александр Казаков

Катя Добрина.  
03.06.2025 13:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Утверждения о «позиционной войне» ошибочны, ВСУ отступают, и еще одной целью атаки дронов было прикрыть плачевную для Киева ситуацию на передовой.

Так считает сопредседатель Клуба народного единства экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утверждения о «позиционной войне» ошибочны, ВСУ отступают, и еще одной целью атаки дронов было...

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«Все говорят, что идёт позиционная война. Но это фигура речи. Позиционная война – это когда месяцами солдаты с обеих сторон сидят в одних и тех же окопах, но это же не так. Они не смогли этого сделать, линия фронта не стабилизирована: приезжают на переговоры и не знают, что произойдёт в течение этого дня, пока они разговаривают. Психологически очень трудно вести переговоры в таком положении», – пояснил Казаков.

Он добавил, что в Киеве нашли возможность асимметричным способом оказывать давление на Москву.

«Они находят новый вектор давления. Он по внешним признакам террористический – это подрывы мостов, железных дорог, индивидуальные теракты в отношении военных», – напомнил Казаков.

 «Конечно, эти атаки были синхронизированы с переговорной историей, несмотря на то, что готовились давно. После того, как их подготовили технически, уже политическое руководство нашего врага принимало решение, когда эти атаки осуществить и в привязке к чему. Если бы не переговоры, они были бы приурочены к чему-то другому. То есть такая тонкая атака, которая девятым валом накрывает не только нашу страну, но и Запад через средства массовой информации, чтобы прикрыть провалы на фронте», – отметил он.

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