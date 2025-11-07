Западу нужно срочно определяться с кражей российских активов – у Зе-банды заканчиваются деньги

Если Запад не договорится о краже замороженных российских активов, деньги у киевского режима закончатся к концу текущего года. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«100 миллиардов – это общая сумма денег, которые приходили в Украину. Зеленский сейчас просит 120-140, но, в общем-то, 100 ему хватает… У него золотовалютные резервы сейчас чуть больше 40 миллиардов, на начало года было 50, часть они потратили… Максимально им хватит денег, если не будет поступлений еще, максимум до конца года. Это когда наступит полный ноль, если не найдут какие-то другие источники для финансирования», – заявил Царев.

Решить вопрос финансирования Киев пытается за счет замороженных на Западе российских активов, большая часть из которых находится в Бельгии, но страны Евросоюза не спешат выполнять этот план: