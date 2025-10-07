Запад не даст второго шанса, Россию спасёт только победа
Чтобы сохранить своё богатство, Европа хочет раздробить России на множество подконтрольных государств, и выкачивать ресурсы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия для Запада – это территория жизненных интересов. Там финансовый пузырь сдувшийся, а здесь колоссальные ресурсы. И одно с другим обязательно требует соединиться.
Если штаб-квартиру Газпрома перенести в Хьюстон, то его активы будут стоить в 400 раз дороже. Потому что наши активы в среднем в 30 раз ниже капитализированы по миру. Потому что они хотят это себе в карман.
Здесь и конфликт. Без наших ресурсов их экономика просто не выдержит, финансовый пузырь просто взорвётся», – сказал Крутаков.
Он не верит, что в ЕС в обозримом времени придут к власти лояльные России политики.
«Если Россия проиграет в этом конфликте, то не будет ничего. Единственный шанс на нормальное развитие ситуации для нас – это победа, другого варианта нет.
Они не повторят той ошибки, как с Советским Союзом, чтобы оставить Россию как оператора этого пространства. Они понимают, что Россия возрождается из пепла, что этот внутренний заряд восстанавливает эту страну.
Поэтому должна быть условная Северо-Западная область, Московия, Уральская республика, ещё какие-то образования. По границам округов, например. Дробление пространства и навязывание норм Запада – это технология, которую они постоянно используют.
Поэтому вариант признания Европой её ошибок будет возможен, только если Россия станет одним из соучредителей мира будущего, как это было после Второй мировой войны».
