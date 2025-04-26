Задержан экстремист, поджегший могилы военкора и бойцов СВО

Олег Кравцов.  
26.04.2025 12:50
  (Мск) , Москва
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Вандализм, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, экстремизм


Задержан задержан экстремист, поджигавший могилы крымчан, погибших в ходе СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Следственный комитет РФ.

Задержан задержан экстремист, поджигавший могилы крымчан, погибших в ходе СВО. Об этом, передает корреспондент...

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Напомним, что в ночь на 31 марта на кладбище в Нижнегорском районе подожгли могилы военкора Александра Федорчака и ещё трёх бойцов СВО: Евгения Галагуза, Виталия Лукашова и Сергея Главатого.

«В ходе совместной работы органов СК, МВД и ФСБ оперативно был установлен вероятный подозреваемый в совершении данного преступления – безработный житель Нижнегорского района. С целью сбора и закрепления доказательственной базы следствием был назначен ряд экспертиз, среди которых ДНК-экспертиза, подтвердившая нахождение фигуранта на месте преступления», – отмечается в сообщении Следкома.

Указывается, что задержанный дал признательные показания.

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