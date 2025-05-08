«За всё придётся отвечать» – Луценко прокартавил угрозы в адрес Зе-банды

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Все проштрафившиеся чиновники из окружения Зеленского оказываются не в тюрьме или армии, а в апартаментах элитной недвижимости за границей.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вокруг нашего президента мы видим целый притон людей, которые давно прогуливают если не тюрьму, то максимальные моральные извинения перед обществом. Почему из команды Зеленского после отставки ни один человек не пошел в армию? А все благополучно выехали и живут за границей. Бывшие генпрокуроры, министры, менеджеры, глава офиса, они все за границей. И все они не занимают, за исключением, кстати, главы офиса Богдана, патриотической позиции по отношению к украинской армии», – жаловался Луценко.

Он пообещал расправу над Зе-бандой.