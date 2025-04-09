За шесть дней до скандальных выборов в Румынии, туда летит сын Трампа

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Politico пигет о том, что сын президента США Дональд Трамп-младший якобы посетит Румынию прямо перед назначенными в мае и уже успевшими стать скандальными президентскими выборами в этой стране.

По данным издания, старший сын президента США, отправится в Румынию всего за шесть дней до первого тура отложенных президентских выборов.

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О запланированном визите Трампа-младшего в Румынию впервые сообщило местное издание G4media. По его данным Трамп-младший примет участие в деловом мероприятии под названием Trump Business Vision 2025. У него не будет никаких частных встреч или публичных мероприятий с государственными чиновниками, сообщил анонимный источник.

Помимо Румынии, он посетит другие страны Восточной Европы, включая Чехию, Словакию, Венгрию, Сербию и Болгарию, подтвердил конфидент издания.

В Румынии первый тур президентских выборов пройдет 4 мая, а второй тур ожидается 18 мая. Визит Трампа-младшего состоится 28 апреля.

Ранее в стране уже проводились президентские выборы 6 декабря 2024 года, но они были отменены Конституционным судом Румынии из-за так и не подтвердившихся обвинений во вмешательстве со стороны России.

7 декабря прошлого года Трамп-младший раскритиковал решение суда, аннулировавшего победу ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску над поддерживаемой политическим истеблишментом страны центристским политиком Еленой Ласкони.

«Вау, посмотрите, что происходит в Румынии! Конституционный суд только что отменил первый тур их президентских выборов. Еще одна попытка Сороса/марксистов подтасовать результаты и отрицать волю народа. Она проиграет, и они это знают», — написал тогда Трамп-младший.

Трамп-младший имел в виду Джорджа Сороса, венгерско-американского миллиардера, которого правые по всему миру обвиняют в финансировании глобалистских программ леволиберальной идеологической направленности.

Напомним, что выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году, вице-президент СЩА Джей ди Вэнс многократно упоминал румынский кейс, как пример нарушения в ЕС основных свобод, на которых стоит Европа. Уже тогда многие наблюдатели сделали вывод, что Вашингтон просто так не оставит эту ситуацию.

Правда, речь Вэнса не помещала властям официального Бухареста дисквалифицировать Джорджеску накануне повторного голосования. Однако выход его из гонки не убавил количества сторонников националистов в стране. Сейчас, по опросам, второе место уверенно занимает еще более правый кандидат Симион.