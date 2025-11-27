«Я разочаровалась в украинцах, и теперь служу только режиму» – нацистка Черновол
Экс-депутат Верховной рады, мобилизовавшаяся в ВСУ нацистка Татьяна Черновол, очень обиделась на украинцев за то, что не признали её святой после госпереворота 2014 года и 5-летней работы депутатом Рады.
В этом она призналась на канале «Общественное», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я была святой. Я пыталась быть очень правильной. Даже за пять лет депутатства я даже в гостях ни у кого не была, чтобы не было никаких личных связей. И больше так не хочу.
Потому что, когда мы с детьми появлялись в Макдональдсе, появлялись придурки, которые меня узнавали, подходили – и при детях называли сукой, дорвавшимся до корыта быдлом, которая наворовалась. Поэтому мы редко появлялись на людях», – жаловалась Черновол.
Она призналась, что готова служить только нацистскому режиму – и хочет заменить разочаровавших её сограждан такими же бандеровцами, как она сама.
«Я разочаровалась в служении украинскому обществу. Сейчас я служу не ему, а украинскому государству.
Я могу быть очень разочарована в современном украинском обществе, но оно не будет таким вечно. И я должна думать обо всех – и о мёртвых, отдавших жизни за эту страну, и о детях, которые сейчас растут, и о том, какими они будут. Поэтому сейчас главное – отстоять государственность.
А украинскому обществу, после их голосования в 2019 году, я служить не хочу. Я принимаю Зеленского, но не принимаю их выбор. Потому что они голосовали за капитуляцию страны, за профессиональных патриотов при власти», – добавила укро-нацистка.
