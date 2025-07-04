«Взять Сумы будет сложно, но можно» – полковник спецназа объяснил как

Максим Столяров.  
04.07.2025 20:47
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сумы, Украина


Взять штурмом сумскую агломерацию будет сложно, поэтому город придётся окружать и принуждать к сдаче.

Об этом на канале «Красная линия» заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Взять штурмом сумскую агломерацию будет сложно, поэтому город придётся окружать и принуждать к сдаче....

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«Очень многие задают вопрос – будем ли брать Сумы? Вы знаете, Сумы – это район такой, достаточно урбанизированный. И я себе не представляю, как в современных условиях можно его штурмовать и брать.

Я полагаю, там надо создавать такие условия, чтобы и администрация города, и жители города пришли к выводу, что необходимо сдаться и перейти на нашу сторону.

Тем более, Сумы, это же русский город, если по истории проследить. Я полагаю, что эта задача будет выполнена. В каком виде – поживем, увидим, но всё равно она будет выполнена», – сказал Матвийчук.

Он подчеркнул, что российская армия имеет успехи и на остальных направлениях.

«Очень хорошие приходят вести из Харькова. Волчанск, Купянск – мы продвигаемся, уже в бинокль наши ребята видят Чугуевку. Вот-вот уже до Харькова дойдут.

Тоже неоднозначные идут социальные процессы в самом Харькове. Противник пытается вывезти население. С утра их вывозят, к вечеру они возвращаются. То есть там идёт такая ротация очень интересная.

Активизировались и действия на Запорожском направлении. Южнодонецкое направление – Покровск обкладываем слева-справа. Перешли границу ДНР, ведем боевые действия в Днепропетровской области. Уже город какой-то там типа Дачного взяли под контроль», – подытожил полковник.

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