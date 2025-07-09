Выслуживаясь перед Трампом, Зеленский объявил шпионскую войну КНР

Игорь Шкапа.  
09.07.2025 14:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 561
 
Дзен, Китай, СБУ, США, Украина


Украина переходит к конфронтации с Китаем. Так, в Киеве по обвинению в шпионаже были задержаны граждане КНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

Украина переходит к конфронтации с Китаем. Так, в Киеве по обвинению в шпионаже были...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Утверждается, что китайцы пытались вывезти секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ «Нептун».

«Как установило следствие, один из китайских шпионов – 24-летний экс-студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость. Другой фигурант – его отец, постоянно проживавший в КНР, но периодически наведывавшийся в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына», – говорится в сообщении.

Бывший студен якобы пытался завербовать украинца, имеющего отношение к разработкам «Нептуна».

«Следующим этапом был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР», – добавил в СБУ.

Отмечается, что задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

«Зеленский стремится показать Трампу, что он полезный союзник в борьбе с Китаем», – комментрует ситуацию телеведущая Ольга Скабеева.

А вот обозреватель Сергей Мардан считает, что КНР пора призвать всех своих граждан покинуть Украину.

«В рамках запланированной Киевом кампании по ухудшению отношений с Китаем, брать будут всех, кто хотя бы внешне напоминает китайца», – предупреждает Мардан.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить