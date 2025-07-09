Выслуживаясь перед Трампом, Зеленский объявил шпионскую войну КНР

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Украина переходит к конфронтации с Китаем. Так, в Киеве по обвинению в шпионаже были задержаны граждане КНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

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Утверждается, что китайцы пытались вывезти секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ «Нептун».

«Как установило следствие, один из китайских шпионов – 24-летний экс-студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость. Другой фигурант – его отец, постоянно проживавший в КНР, но периодически наведывавшийся в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына», – говорится в сообщении.

Бывший студен якобы пытался завербовать украинца, имеющего отношение к разработкам «Нептуна».

«Следующим этапом был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР», – добавил в СБУ.

Отмечается, что задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

«Зеленский стремится показать Трампу, что он полезный союзник в борьбе с Китаем», – комментрует ситуацию телеведущая Ольга Скабеева.

А вот обозреватель Сергей Мардан считает, что КНР пора призвать всех своих граждан покинуть Украину.