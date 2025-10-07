«Выхода нет. Будем в ответ тушить российскую энергетику» – украинский экс-министр ЖКХ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины нет другого варианта, как втянуться с Россией в обмен ударами по генерации электроэнергии.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-министр ЖКХ, депутат Рады Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он говорит, что был поражен пессимизмом [утратившего легитимность] Владимира Зеленского, заявившего, что не знает, что будет с украинской энергетикой.

«Хотя он сказал это искренне, правдиво. Но нужно ли такое говорить? Я бы подумал еще. Я так понимаю, что президент как верховный главнокомандующий выбрал тактику ударов в ответ», – рассуждал Кучеренко.

По его словам, Зеленский неслучайно пригрозил России блэкаутом, если подобное произойдет на Украине. Депутат отметил, что вопрос целесообразности такой тактики дискуссионный.