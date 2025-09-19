«Вы психи!» – наглая ложь Зе-пропаганды довела даже депутата-русофоба

Вадим Москаленко.  
19.09.2025 15:59
  Киев
Просмотров: 352
 
За последние три года Украина не добилась никаких военных успехов, но потеряла колоссальные по европейским меркам территории. Об этом на шоу «Новый отчёт» заявил скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сначала в эфире выступил депутат от «Слуги народа» Фёдор Вениславский.

«Всё-таки 90% этих летающих средств [«Гераней»] поражаются. Поэтому нельзя говорить, что нет стратегии – в генштабе есть чёткое понимание, как вести боевые действия.

И если бы мы каждый день теряли территории, враг уже стоял бы возле Киева. Идёт позиционная война на истощение. Вот какие территориальные приобретения у русских за последние два года?» – сказал Вениславский.

Ему возразил Гончаренко, фактически обвинивший коллегу во лжи.

«К большому сожалению, последний успех Украины – это октябрь 2022 года, освобождение Херсона. Скоро три года, как у нас нет никаких значительных успехов.

А у русских – посмотрите на карту, в 2022 году Украина контролировала Авдеевку, Бахмут, Харьковщина, и так далее. Да, слава Богу, враг не под Киевом. Но враг продвинулся на колоссальную территорию, по европейским меркам.

И сейчас Краматорско-Славянская агломерации, наш последний бастион на Донбассе, она под атакой. Ещё недавно туда спокойно можно было ездить, а сегодня агломерация уже в боевых действиях», – сказал он.

«Надо прекращать разговоры о такой статистике, что мы 90% «Шахедов» сбиваем. Я не наблюдаю такого. Прошло три года, а мы до сих пор не нашли противоядия.

А наши правительственные организации говорят: пускай местные власти найдут решение, как защитить своё небо. Вы что, психи? Это что, Жмеринка должна защищать своё небо?

Вы вообще, понимаете, чем занимается местная власть? Или у нас президент будет вывозить мусорные баки, а местная власть – противодействовать «Шахедам»? Это просто бред», – возмущался Гончаренко.

