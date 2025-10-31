ВВС сообщает плохие новости для Украины по итогу встречи Трампа и Си

Встреча лидеров КНР и США в Южной Корее стала провальной для США.

К такому выводу приходит ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отмечается, что одним из итогов встречи стали «плохие новости для Украины, хорошие — для России».

«Трамп любит трубить победы, однако факты говорят, что его встреча с Си была провальной. Трамп начинал торговую войну с Китаем в апреле с позиций силы и требовал капитуляции. Прошло 9 месяцев, и вот он уже сам идёт на уступки ради хрупкого перемирия. О чем точно договорились, мы знаем только со слов Трампа, а документы будут подписаны и опубликованы вообще позже, но уже сейчас ясно, что США отступили. Трамп согласился отменить карательные меры, которыми собирался добиться уступок от Китая, тогда как Си снимет лишь ответные угрозы — и то временно, на год», – говорится в статье.

При этом еще полгода назад Трамп рассчитывал, что ограничения на поставки продвинутых чипов сдержат технологическое развитие главного экономического и военного конкурента США.

«Ни один из фундаментальных вопросов, ради которых Трамп затеял торговую войну, на сегодняшней встрече решён не был. Китай просто поднял ставки до неё — ограничил экспорт редкоземельных металлов и магнитов, без которых остановятся западные автозаводы и оборонка. А заодно прекратил покупать в США соевые бобы, чем поставил фермеров на грань разорения.

На встрече с Трампом Си просто откатил на позиции, на которых Китай был до этой тактической эскалации. Но ни одной серьёзной уступки он Трампу не сделал. Трамп же ради перемирия снизил тарифы — то есть притупил своё главное оружие, с которым он пошёл в атаку на Китай по возвращении в Белый дом», – пишет ВВС. Автор считает, что китайский лидер вёл переговоры по меньшей мере на равных, а возможно и с позиции силы, поскольку Китай нащупал мягкое место США и всего Запада, а тарифы Трампа не нанесли никакого урона китайской экономике.

«Трамп сам просил о встрече, и судя по кадрам, сам факт появления в компании с Си впервые за шесть лет он счёл достижением. В то же время Си держался так, будто проводил дежурную встречу с очередным временным президентом очередной далёкой страны.