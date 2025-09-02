ВСУшник шантажирует Запад: Или вводите войска НАТО, или будете платить нам миллиарды!

Анатолий Лапин.  
02.09.2025 10:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 500
 
ВСУ-убийцы, Дзен, НАТО, Украина


Украине не нужно членство в НАТО – наоборот, она должна требовать миллиарды долларов за то, чтобы обучить солдат из стран-членов Альянса боевым действиям.

Такими фантазиями в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника поделился офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не нужно членство в НАТО – наоборот, она должна требовать миллиарды долларов за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Внеблоковый статус – да даже я его поддерживаю. Я не хочу быть в статусе того, где тебя не ждут. Нам четко дали понять, тем более, с приходом администрации Трампа, что вообще забудьте вы про этот ваш миф о НАТО.

Да нам не надо быть в НАТО – нас на сегодняшний день военно-технический потенциал такой, что НАТО должно проситься к нам за технологиями…

Нам после войны ваши инструктора не нужны. Вы покупайте наших инструкторов задорого. Я вам скажу, если Третья штурмовая (бывший запрещенный в РФ «Азов», – ред.) выйдет после войны в Саудовскую Аравию, для того, чтобы подготовить армию саудитов к новой войне, то это может стоить несколько миллиардов долларов. Вот просто на счет в Украину, пожалуйста, отправьте 5−6 миллиардов долларов, и наша «тройка» подготовит вашу армию.

Наша любая боевая бригада может сегодня поехать обучить французов. Сюда на базу перечислите 5−6 миллиардов», – фантазировал ВСУшник.

По его словам, бесплатно делиться опытом можно только в случае ввода контингента НАТО.

«Вы нам сюда сегодня пришлите армию вашу, и тогда мы скажем: пацаны, вы были с нами, мы готовы эти знания вам бесплатно дать, потому что вы с нами стояли плечо в плечо. А когда вы висите там, а потом после войны будете приезжать сюда за знаниями – хер. Все за деньги, такое партнерство», – заявил Ярославский.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить