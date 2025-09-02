ВСУшник шантажирует Запад: Или вводите войска НАТО, или будете платить нам миллиарды!

Украине не нужно членство в НАТО – наоборот, она должна требовать миллиарды долларов за то, чтобы обучить солдат из стран-членов Альянса боевым действиям.

Такими фантазиями в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника поделился офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Внеблоковый статус – да даже я его поддерживаю. Я не хочу быть в статусе того, где тебя не ждут. Нам четко дали понять, тем более, с приходом администрации Трампа, что вообще забудьте вы про этот ваш миф о НАТО. Да нам не надо быть в НАТО – нас на сегодняшний день военно-технический потенциал такой, что НАТО должно проситься к нам за технологиями… Нам после войны ваши инструктора не нужны. Вы покупайте наших инструкторов задорого. Я вам скажу, если Третья штурмовая (бывший запрещенный в РФ «Азов», – ред.) выйдет после войны в Саудовскую Аравию, для того, чтобы подготовить армию саудитов к новой войне, то это может стоить несколько миллиардов долларов. Вот просто на счет в Украину, пожалуйста, отправьте 5−6 миллиардов долларов, и наша «тройка» подготовит вашу армию. Наша любая боевая бригада может сегодня поехать обучить французов. Сюда на базу перечислите 5−6 миллиардов», – фантазировал ВСУшник.

По его словам, бесплатно делиться опытом можно только в случае ввода контингента НАТО.