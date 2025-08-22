ВСУ не смогли срезать выступ у Доброполья. ВС РФ возвращают инициативу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

К северу от Красноармейска продолжаются тяжелые бои, где ВСУ пытаются стабилизировать критическую ситуацию, связанную с неожиданным прорывом российской армии между Добропольем и Краматорском.

По поступающей информации, обе стороны перебрасывают резервы: украинцы пытаются срезать угрожающий выступ, русские, напротив, расширить его.

Обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец жалуется, что победные реляции оказались преждевременными.

«Судя по всему, противнику удалось избежать значительных неприятностей на Добропольском направлении. Его командование (51-я ОВА) подтянуло к горловине вклинения еще одну бригаду (1-ю омсбр) и сумело таки расширить свое вклинение в сторону Никаноровки и Шахового (противник вышел к его западной окраине). Кучеров Яр, тоже, судя по всему, еще не освобожден… по крайней мере полностью… Кроме того, 8-я ОВА противника достаточно активно атакует на своем левом фланге (и имеет продвижение). Поэтому, многочисленным обозревателям и экспертам, комментирующим события на фронте, советую – лучше пока подождать с громкими определениями, типа «котлов», «разгромов» и прочего», – пишет Машовец.

При этом осинт-паблик «Сливочный каприз», пишет о более серьезных успехах ВС РФ.

«В результате атакующих действий штурмовым подразделениям ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ на восточном охвате Красноармейска и продвинуться до 20 км, заняв новые позиции севернее Доброполья, и зайти в ходе наступления в ряд населенных пунктов. В результате атаки передовые отряды достигли населённого пункта Петровское (Петровка) и вышли на трассу соединяющую Доброполье и Краматорск. Продолжаются боевые действия за контроль населённых пунктов Золотой Колодезь, Веселое и Кучеров Яр. Усилены позиции на рубеже наступления Родинское – Константиновка», – отмечает паблик.

С другой стороны, «сливки» рисуют карты по данным визуального контроля, что далеко не всегда означает закрепление на тех или иных позициях. Так что реальная картина, тем более на острие прорыва, пока достоверно неизвестна.

Военкор Юрий Котенок указывает, что на этом направлении ситуация для противника остается «сложной и неоднозначной.

«Резервам ВСУ удалось немного потеснить наши подразделения в районе Золотой Колодезь — Рубежное. Но решительного успеха враг не имел, несмотря на «сопли пузырями». В восточной части Золотого Колодезя ВС РФ вернули и удерживают позиции, продолжая бои за село. Мало того, как уже сообщалось ранее, наши подразделения снова закрепились в южной части Весёлого, предварительно заняв балку Виклечная и продвинулись на рубеже Весёлое — Золотой Колодезь к Петровке», – сообщает военкор.

По его словам, противник южнее давит в районе Никаноровки и Октябрьского (Шахово), пытаясь срезать вклинение в его оборонительные порядки.