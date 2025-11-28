Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший директор ЦРУ и глава Госдепа Майк Помпео подключился к отбеливанию компании FirePoint, которая производит дроны и ракеты на Украине, и связана с фигурантом коррупционного скандала, близким другом просроченного диктатора Зеленского Тимуром Миндичем

Помпео объявил, что FirePoint ждёт большое будущее – её разработки будут применяться не только против России, но и Китая.

«Что касается существования FirePoint после мира – не сомневайтесь, FirePoint имеет возможность продолжать быть важным поставщиком, организатором глубоких ударов, поставщиком софта, который с этим связан. Это – это не просто софт, это полномасштабное, полностью интегрированное решение, которое будет сдерживать кого угодно – будь то Владимир Путин или кто-то в Индотихоокеанском регионе. Вы можете представить много мест, где инструменты будут важны», – заявил Помпео.

Бывший ЦРУшник имеет все основания защищать вороватую Зе-банду – ведь, очевидно, она обеспечивает его бизнес-интересы в обмен на «крышу» в США.

С 2023-го года Майк Помпео входит в совет директоров компании Veon, которой принадлежит украинский сотовый оператор «Киевстар». А несколько дней назад Помпео стал членом консультативного совета Fire Point.

К слову, именно эта компания является производителем разрекламированной ракеты «Фламинго», которую в Киеве создали на западные деньги, предназначенные для укрепления системы ПВО. Она не имела стелс-элементов, летала на двигателе L-39 «Альбатрос» и напоминала специалистам прототип британской ракеты FP-5 компании Milanion Group.