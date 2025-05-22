Все счастливы оттого, что украинский конфликт продолжится – иноагентка

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Президент Дональд Трамп вернул США в выгодную позицию «на обочине», в которой они находились во время двух мировых войн.

Об этом журалистка-иноагентка Юлия Латынина заявила в интервью иноагенту Михаилу Светову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он сейчас добился всего, чего объективно мог бы желать. Он, во-первых, хеджировал риски ядерной войны. Он выписал США из сторон конфликта, что, с одной стороны, гарантирует, что он в ядерную войну не превратится, а с другой, теперь, если эта война будет продолжаться, поскольку оружие есть только у США, ему за это оружие тем или иным способом будут платить. Не мытьем, так катаньем», – сказала Латынина.

Она полагает, что «все счастливы сейчас, потому что получили то, чего хотели». Россия получила возможность не останавливать конфликт и при этом развивать отношения с США, Европа оттягивает время прямого столкновения с Россией, а Владимир Зеленский сохраняет свою власть.