Все оттенки ненависти. Правая рука Зеленского вызывает все большее раздражение в Вашингтоне

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Politico снова возвращается к теме Украины и заходит сразу с козырей – большим материалом о главе Офиса Зеленского Андрее Ермаке под заголовком «Украинский чиновник, которого Вашингтон любит ненавидеть». Предлагаем вам реферативный перевод этого нашумевшего текста.

«Среди ожесточенных политических баталий, охвативших Вашингтон из-за Украины, есть один редкий момент двухпартийного консенсуса: все устали от Андрея Ермака, главы администрации Владимира Зеленского. По словам 10 человек, знакомых с его взаимоотношениями, Ермак, второй по влиятельности человек на Украине, оказался особенно неприятным собеседником для администрации Трампа», – говорится в публикации.

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Ермак регулярно приезжал в Вашингтон с начала войны в 2022 году и выступал в качестве посредника для президента Украины, отмечает издание.

Но многие в Вашингтоне считали, что Ермак не информирован о политике США, резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам — и в целом неспособен ориентироваться во внутренних механизмах вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме.

Некоторые также беспокоятся, что он неточно донес позицию США до руководства на Украине.

Издание отмечает, что для написания этой статьи поговорил с 14 конфидентами в Киеве и Вашингтоне, включая помощников конгрессменов, бывших чиновников США и Украины и других, осведомленных о связях Ермака в Вашингтоне. Большинству опрошенных была предоставлена ​​анонимность, чтобы они могли говорить откровенно о деликатных дипломатических вопросах.

Один из людей, знакомых с взаимодействием Ермака с администрацией Трампа, охарактеризовал его как «двухпартийного раздражителя».

«Многие опасаются, что поведение Ермака все больше угрожает и без того напряженным отношениям между Украиной и администрацией Трампа в критический момент, когда Киев полагается на поддержку США для защиты от продолжающихся атак России . Президент Дональд Трамп в значительной степени почтителен по отношению к президенту России Владимиру Путину , поскольку он стремится подтолкнуть Украину к мирным переговорам с Москвой», – отмечает издание.

Сам же Ермак отвечает своим критикам так:

«Если это означает, что другие посчитают меня «вызывающим» — пусть так и будет. Я буду ждать еще много часов за любой дверью, если это поможет моей стране и миссии моего президента», — сказал он. «У меня нет амбиций полностью понять, как работает американская политика — я пришел, чтобы говорить о стране, которую знаю лучше всего: Украине».

Издание напоминает, что Зеленский пропустил запланированную встречу с Трампом на саммите G7 на этой неделе, поскольку президент США досрочно отказался от участия в саммите , сославшись на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Пока неясно, получит ли Зеленский еще один шанс встретиться с Трампом на саммите НАТО на следующей неделе. Ожидается, что тяжелое положение Украины будет менее заметно на встрече оборонного альянса по сравнению с последними годами, поскольку лидеры альянса стремятся избежать конфликта с Трампом.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации Байдена и трех других людей, знакомых с отношениями США и Украины в то время, чиновники администрации Байдена также были разочарованы действиями Ермака, однако им в значительной степени удалось сдержать свое раздражение, учитывая срочность войны и ключевую роль Вашингтона в укреплении обороны Киева от российского натиска.

Администрация Трампа не настроена столь сговорчиво, отмечает издание.

По словам пяти человек, осведомленных о визите, некоторые из которых имели непосредственное представление о проблемах с расписанием, во время поездки в Вашингтон в последнюю минуту в начале июня Ермак с трудом смог договориться о встречах с высокопоставленными должностными лицами администрации Трампа.

Глава Офиса Зеленского приехал без четкой повестки дня, а реакция тех, с кем он встречался, была следующей: «Мы не знаем, зачем он здесь», — рассказал один из осведомленных источников.

По словам источника, встреча Ермака с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последнюю минуту. Однако, Ермак в конечном итоге столкнулся в Белом доме с Рубио, который также является исполняющим обязанности советника по национальной безопасности.

Ермак опубликовал фотографию встречи на сайте X , заявив, что они обсудили ситуацию на поле боя и острую потребность Украины в противовоздушной обороне.

Глава администрации Трампа Сьюзи Уайлс заставила Ермака ждать в Белом доме, прежде чем отменить визит, сообщил первый человек, знакомый с планом визита, в то время как офис вице-президента Дж. Д. Вэнса так и не отреагировал на запрос о встрече.

Белый дом, Государственный департамент и офис вице-президента не отреагировали на просьбы прокомментировать эту историю.

Пресс-секретарь Ермака Алексей Ткачук в комментарии опроверг приведенное выще описание поездки, заявив, что Ермак якобы встретился с Рубио в его кабинете в Белом доме, а встреча с Уайлсом прошла, как и планировалось, но оказалась короче, чем изначально ожидалось.

В то же время, Представитель Белого дома сообщил, что Уайлс не встречался с Ермаком во время своего визита в июне.

Ткачук сообщил, что главной целью поездки, в которой Ермака сопровождала делегация высокопоставленных украинских чиновников, было проведение закрытого брифинга высокого уровня для членов Сената США о состоянии войны и гуманитарной ситуации на Украине, а также обсуждение введения дополнительных санкций против России.

Люди, знакомые с отношениями Киева с США характеризуют взаимодействие Ермака с обеими администрациями как напряженное и сложное. Они говорят, что Ермак все еще с трудом ориентируется в коридорах власти в Вашингтоне почти шесть лет с тех пор, как он стал ближайшим помощником Зеленского.

«Он думал, например, что соглашение о критических минералах было настолько важным для Трампа, что в обмен на него Украина получит гарантии безопасности», — сказал второй человек, знакомый с поездкой, имея в виду совместный инвестиционный фонд, который, как ожидается, предоставит США доступ к огромным минеральным месторождениям Украины. Этот человек назвал эту идею «смехотворной».

В частном разговоре с союзниками Ермак обвинил чиновников администрации Трампа в том, что они являются российскими агентами, сообщил первый человек, знакомый с ходом визита, включая спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, который встречался с Путиным четыре раза , пока Трамп пытался склонить Москву к столу переговоров.

Люди, знакомые с отношениями между США и Украиной, и сторонники Киева в Вашингтоне опасаются, что разногласия, вызванные Ермаком, могут быстро распространиться и подорвать позиции его страны в отношениях с ее важнейшим партнером.

«В настоящий момент существует серьезное недоверие к администрации Зеленского. Неспособность Киева понять политическую динамику США оказывает едкое воздействие», — сказал Рон Вахид, председатель стратегической разведывательной компании Arcanum Global. Он был неофициальным советником на украинских мирных переговорах.

«Зеленскому необходимо приложить серьезные усилия для перезагрузки отношений, и это не произойдет путем бессистемных поездок в Вашингтон без какой-либо реальной повестки дня», — резюмировал Вахид.