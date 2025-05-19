«Возможно, я больше не американский дипломат»: бывший посол США на Украине раскритиковала Трампа

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк, вернувшись на родину после увольнения с дипломатической службы, опубиковала колонку для издания Detroit Free Press, вызодящего в ее родном городе в штате Мичиган. В тексте она заявила, что действительно ушла в отставку из-за несогласия с политикой президента США Дональда Трампа в отношении Киева и Москвы.

В колонке она отметила, что уважает право лидера Соединенных Штатов определять внешнюю политику страны ― «с учетом должных сдержек и противовесов со стороны Конгресса». Роль американской дипломатической службы, по ее мнению, заключается в соблюдении этой политики.

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Бринк похвалилась, что была дипломатом почти 30 лет при пяти президентах США — и демократах, и республиканцах.

«Я с гордостью служила пяти президентам — республиканцам и демократам — чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты являются самой сильной, величайшей страной, которую когда-либо знал мир. К сожалению, политика с самого начала администрации Трампа заключалась в оказании давления на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Поэтому я больше не мог добросовестно проводить политику администрации и счел своим долгом уйти в отставку. После почти трех десятилетий служения нашей стране я ушла в отставку с поста нашего посла на Украине», – заявила она.

Бринк также высказалась в поддерку политики «гуманитарного интнрвенционизма».

«Я считаю, что единственный способ защитить интересы США — это отстаивать демократии по всему миру и противостоять автократам. Мир любой ценой — это вовсе не мир, это умиротворение. И история не раз учила нас, что умиротворение не ведет к безопасности, сохранности или процветанию. Оно ведет к новым войнам и страданиям», – утверждает она.

Правда, экс-посол не дает ответа на неудобные вопросы о перерождении режима в Киева в автократическую диктатуру без выборов, о чем все чаще говорят в самих США. Причем, произошло это, во многом, при ее участии и поощрении, когда возглавляемое ею посольство годами закрывало глаза на негативные процессы на Украине.

Зато она подробно обьясняет, почему, по ее мнению, война на Украине значение для Соединенных Штатов и им необходимо поддерживать киевский режим и нельзя уходить из Украины.

«Это имеет значение, потому что то, как мы справимся с этой войной, скажет многое как нашим друзьям, так и нашим врагам. Если мы позволим Путину силой перекроить границы, он не остановится на Украине. Если верить его словам, амбиции Путина — возродить имперское прошлое, и он не может сделать этого, не угрожая безопасности наших союзников по НАТО. И если Путину это удастся, это пошлет Китаю сигналы, которые подорвут баланс безопасности в Азии и во всем мире. Это будет иметь серьезные последствия для безопасности, защищенности и процветания Америки», – пугает экс-посол США в Киеве.

«Поддержание 80 лет мира, возникшего из разрушений Второй мировой войны, а также экономический рост, торговля и реальные рабочие места, которые из этого вытекают, — вот что поставлено на карту для нас в войне России на Украине», – добавляет Бриджит Бринк.

Она утверждает, что США «должны возглавить свободный мир», ссылаясь при этом на пример своих бабушки и дедушки.

«Америка, которую я люблю, которой служили наши бабушки и дедушки, никогда не останется в стороне, неоткажется помогать нашим друзьям или умиротворит агрессора. Мы должны демонстрировать лидерство перед лицом агрессии, а не слабость или соучастие. Когда Америка не лидирует в свободном мире, под угрозой оказывается наш собственный успех как нации», – считает Бринк.

Впрочем, она отдает себе отчет в том, что теперешняя линия политики Белого дома совсем иначе смотрит на задачи, стоящие перед США.