Восстанут повсюду: «победа Путина придаст смелости врагам Америки» – сенатор-республиканец

Елена Острякова.  
27.06.2025 17:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент РФ Владимир Путин «оскорбляет» своего американского коллегу Дональда Трампа и «насмехается над ним».

Об этом сенатор-республиканец Джо Уилсон заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин «оскорбляет» своего американского коллегу Дональда Трампа и «насмехается над ним»....

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«Единственный человек, который стоит на пути к миру на Украине, это “военный преступник Путин”. Президент Трамп любезно предложил Путину выход из ужасной ситуации, которую он создал. Но Путин продолжает оскорблять и насмехаться над президентом Трампом, убивая людей на Украине», – бредил Уилсон.

Он считает, что «победа Путина на Украине» стала бы катастрофой «для всех стран, живущих в тени имперских амбиций Кремля». Поэтому США должны добиваться мира на условиях Украины.

«Победа Путина не останется без последствий. Она придаст смелости врагам Америки повсюду. А победа Украины укрепит веру в то, что агрессия не окупается, и Америка отстаивает свои ценности и интересы. Я верю в Америку, и она тоже должна верить в поражение Путина. Мир, где Москва доминирует над своими соседями, небезопасен для наших семей и союзников», – сказал Уилсон.

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