Восстанут повсюду: «победа Путина придаст смелости врагам Америки» – сенатор-республиканец

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин «оскорбляет» своего американского коллегу Дональда Трампа и «насмехается над ним».

Об этом сенатор-республиканец Джо Уилсон заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Единственный человек, который стоит на пути к миру на Украине, это “военный преступник Путин”. Президент Трамп любезно предложил Путину выход из ужасной ситуации, которую он создал. Но Путин продолжает оскорблять и насмехаться над президентом Трампом, убивая людей на Украине», – бредил Уилсон.

Он считает, что «победа Путина на Украине» стала бы катастрофой «для всех стран, живущих в тени имперских амбиций Кремля». Поэтому США должны добиваться мира на условиях Украины.