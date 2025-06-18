Война становится тотальной. Пора эвакуироваться на Запад – Романенко

Анатолий Лапин.  
18.06.2025 11:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Западная Украина, Россия, Украина


Россия масштабирует и систематизирует свои удары по Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия масштабирует и систематизирует свои удары по Украине. Об этом в эфире своего видеоблога...

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«Война входит в новый этап – это этап тотальной войны. Война становится всеохватывающей, она расширяется, она приобретает другой масштаб, больше разрушений, больше жертв, больше усилий, больше ресурсов. Все то, что я говорил с начала широкомасштабной войны, с самых первых дней, относительно масштабирования, относительно необходимости эвакуации людей, активов – их нужно эвакуировать в западную часть Украины, производство оружия, масштабирование производства оружия… Совершенно ясно что удары со стороны России будут нарастать, поскольку она масштабировала производство, поскольку у нее есть стратегия

И, как следствие, мы видим, что мы не готовы были к этим ударам, которые сейчас Россия последовательно разворачивает на протяжении последних месяцев, особенно последних двух недель, потому что уже видна четкая логика, что как минимум раз в неделю происходит концентрированный удар, и это будет происходить не только относительно столицы», – заявил Романенко.

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