Во Львове не теряют надежду – десятилетиями жить на западные подачки после войны
После войны Украина останется полностью зависимой от прихотей президента США и европейских «партнёров».
Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Без финансовой помощи Запада украинская экономика давно бы исчезла, потому что Украина находится на искусственном дыхании.
И президент Украины не может пренебрегать настроением президента США, на которого ориентируются все западные лидеры. Нам может это нравиться или нет, но это реальность следующих десятилетий», – сказал Портников.
«Потому что после войны Украина останется абсолютно зависимой от иностранной поддержки. Много лет придётся выживать благодаря поддержке, инвестициям», – добавил он.
