Во Львове не теряют надежду – десятилетиями жить на западные подачки после войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После войны Украина останется полностью зависимой от прихотей президента США и европейских «партнёров».

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Без финансовой помощи Запада украинская экономика давно бы исчезла, потому что Украина находится на искусственном дыхании. И президент Украины не может пренебрегать настроением президента США, на которого ориентируются все западные лидеры. Нам может это нравиться или нет, но это реальность следующих десятилетий», – сказал Портников.