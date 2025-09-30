Входим в черную дыру с феерическими долбнями – львовский русофоб
Сделав ставку на продолжение войны, Киев обрек свою страну на беспросветную ситуацию в перспективе.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Дроздов говорит, что «официально закрыта тема прекращения войны», что чревато для Украины тяжелыми последствиями.
«Мы входим в ту большую беспросветную, неразрешимую черную дыру. По мнению наших “друзей” поляков, министра их иностранных дел или обороны – разрешится эта черная дыра, как и Первая мировая: кто первый просто околеет, исчахнет, у кого первым закончатся ресурсы. Учитывая карту мира, понятно, что, как и куда», – намекает на преимущество России русофоб.
Он задает вопросом, с кем же во главе Украина входит в эту черную дыру.
«Это или феерические фантазеры, или сознательные долбни. Вот, собственно говоря, весь выбор», – грустно резюмирует Дроздов.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: