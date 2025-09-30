Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сделав ставку на продолжение войны, Киев обрек свою страну на беспросветную ситуацию в перспективе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дроздов говорит, что «официально закрыта тема прекращения войны», что чревато для Украины тяжелыми последствиями.

«Мы входим в ту большую беспросветную, неразрешимую черную дыру. По мнению наших “друзей” поляков, министра их иностранных дел или обороны – разрешится эта черная дыра, как и Первая мировая: кто первый просто околеет, исчахнет, у кого первым закончатся ресурсы. Учитывая карту мира, понятно, что, как и куда», – намекает на преимущество России русофоб.

Он задает вопросом, с кем же во главе Украина входит в эту черную дыру.