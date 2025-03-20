Ветеран «морских котиков»: «Что происходит в Вашингтоне? Трамп сдает Крым!»

Вадим Москаленко.  
20.03.2025 08:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Украина


Команда Дональда Трампа слишком легкомысленно относится к теме принадлежности Крыма.

Об этом на канале «Kyiv Post» заявил Чак Пфаррер, бывший командир эскадрильи 6-го отряда «морских котиков» ВМС США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Команда Дональда Трампа слишком легкомысленно относится к теме принадлежности Крыма. Об этом на канале...

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Ведущий попросил представить ситуацию, что завтра США решили больше не признавать Крым частью Украины.

«Если Крым станет российским сателлитом, то у Украины нет ни процветания, ни безопасности, ни даже экономического будущего. Крым – это непотопляемый авианосец на Чёрном море, пока он в руках России, процветание Украины под угрозой. Я не могу поверить, что за последние 14 дней Вашингтон вмешался в конфликт в ущерб Украине. Что происходит в Вашингтоне? Вы знаете, что Крым, возможно, является главным козырем в переговорах? Почему вы говорите, что Россия его может получить? Вы знаете, что он был незаконно аннексирован, не забывайте, что украинцы живут под пятой российских оккупационных сил.

Это оккупированная зона иностранной империалистической державой. Мне очень тяжело, я не могу оправдать ничего из того, что сделал Вашингтон», – сказал в ответ американский ветеран.

«Хочу подчеркнуть, что для того, чтобы Украина могла торговать с миром, для её экономического процветания и геополитической безопасности, ей нужна свобода судоходства в Чёрном море. Пока русские находятся в Севастополе, они могут в любой момент перекрыть украинскую торговлю, это неприемлемо», – добавил Пфаррер.

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