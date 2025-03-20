Ветеран «морских котиков»: «Что происходит в Вашингтоне? Трамп сдает Крым!»

Команда Дональда Трампа слишком легкомысленно относится к теме принадлежности Крыма.

Об этом на канале «Kyiv Post» заявил Чак Пфаррер, бывший командир эскадрильи 6-го отряда «морских котиков» ВМС США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил представить ситуацию, что завтра США решили больше не признавать Крым частью Украины.

«Если Крым станет российским сателлитом, то у Украины нет ни процветания, ни безопасности, ни даже экономического будущего. Крым – это непотопляемый авианосец на Чёрном море, пока он в руках России, процветание Украины под угрозой. Я не могу поверить, что за последние 14 дней Вашингтон вмешался в конфликт в ущерб Украине. Что происходит в Вашингтоне? Вы знаете, что Крым, возможно, является главным козырем в переговорах? Почему вы говорите, что Россия его может получить? Вы знаете, что он был незаконно аннексирован, не забывайте, что украинцы живут под пятой российских оккупационных сил.

Это оккупированная зона иностранной империалистической державой. Мне очень тяжело, я не могу оправдать ничего из того, что сделал Вашингтон», – сказал в ответ американский ветеран.