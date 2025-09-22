«Вернулся к истокам» – Арестович снова деятельно заигрывает с ВСУ
Экс-советник офиса президента Украины экстремист Алексей Арестович снова сменил ориентацию – с «пророссийской» на «дружбу» с ВСУ.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Террорист экстремист Арестович, в прошлом советник Офиса президента Украины, сначала говорил одно, что у России ракет на два-три дня. Как его уволили, стал центристом, потом – пророссийским. А сейчас возвращение к истокам, он снова объявил сбор в пользу украинской армии, назвав Россию «гопником», – попросил прокомментировать ведущий.
«Сто процентов он собирается участвовать в выборах президента, сто процентов он будет искать какую-то парламентскую группу. На создание своей у него нет денег», – ответил Баширов.
«Сейчас все на Украине прекрасно осознают, что те солдаты ВСУ, которые вернутся с фронта, будут серьёзно влиять на общественное мнение. Поэтому он заигрывает с этими солдатами.
Не стал бы он собирать эти деньги, если бы они ему не требовались на выборы, и если бы он не целился в какое-то взаимодействие с какой-то военной группой», – добавил политолог.
