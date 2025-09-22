«Вернулся к истокам» – Арестович снова деятельно заигрывает с ВСУ

Максим Столяров.  
22.09.2025 20:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 664
 
Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Экс-советник офиса президента Украины экстремист Алексей Арестович снова сменил ориентацию – с «пророссийской» на «дружбу» с ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-советник офиса президента Украины экстремист Алексей Арестович снова сменил ориентацию – с «пророссийской» на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Террорист экстремист Арестович, в прошлом советник Офиса президента Украины, сначала говорил одно, что у России ракет на два-три дня. Как его уволили, стал центристом, потом – пророссийским. А сейчас возвращение к истокам, он снова объявил сбор в пользу украинской армии, назвав Россию «гопником», – попросил прокомментировать ведущий.

«Сто процентов он собирается участвовать в выборах президента, сто процентов он будет искать какую-то парламентскую группу. На создание своей у него нет денег», – ответил Баширов.

«Сейчас все на Украине прекрасно осознают, что те солдаты ВСУ, которые вернутся с фронта, будут серьёзно влиять на общественное мнение. Поэтому он заигрывает с этими солдатами.

Не стал бы он собирать эти деньги, если бы они ему не требовались на выборы, и если бы он не целился в какое-то взаимодействие с какой-то военной группой», – добавил политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить