Венгерские «братушки» дали добро на новые санкции против России

Евросоюз пока не может согласовать запрет на поставки российского сжиженного газа. Против выступают две страны – Австрия и Словакия. Примечательно, Будапешт, несмотря на публичную риторику, даже не пикнул по поводу антироссийских санкций.

Об этом, ссылаясь на свои дипломатические источники, пишет EUobserver, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На проходившей в Брюсселе встрече послов в ЕС поддержали новые правила для въезда российских дипломатов, которым теперь придется запрашивать разрешение на пересечение внутренних границ Евросоюза в соответствии с новой схемой уведомлений.

«Между тем, дипломаты заявили, что представитель Венгрии в ЕС даже не взял слово, чтобы высказать свое мнение по поводу эмбарго на поставки сжиженного газа, несмотря на то, что Будапешт ранее пытался этого добиться», – пишет издание, ссылаясь на слова участников встречи.

В т же время Австрия выступает против, настаивает на особой «отмене» для размораживания 2 млрд евро российских активов , чтобы компенсировать своему кредитору, Raiffeisen Bank International (RBI), штраф, наложенный Москвой. Но это предложение не поддержала ни одна из 26 стран ЕС.

«Теперь для того, чтобы попытаться продвинуть этот вопрос, потребуется наложить спорное вето на весь 19-й раунд санкций против России, что один дипломат окрестил «операцией Феникс», – отмечает издание.

С возражением по новым антироссийским санкциям выступил посол Словакии.

«Он отказался согласиться на какие-либо дополнительные санкции против России, утверждая, что политика ЕС в области изменения климата нанесет ущерб словацкой автомобильной промышленности», – передают слова источника журналисты.

Достаточно туманно высказалась Испания, представитель которой сказал, что ЕС нуждается в «лучшей координации» между своими планами по отказу от ископаемого топлива и санкциями против России.