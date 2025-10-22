В украинских колониях закончились нары для дезертиров

Вадим Москаленко.  
22.10.2025 23:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 118
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Только по официальной статистике на Украине почти 300 тысяч уголовных производств по дезертирству.

Об этом на заседании Верховной рады заявил парламентарий Анатолий Бурмич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только по официальной статистике на Украине почти 300 тысяч уголовных производств по дезертирству. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы должны реалистично смотреть на ситуацию. Офис Генерального прокурора предоставил официальные данные: 290 тысяч уголовных производств в отношении СЗЧ и дезертирства. Это огромная цифра.

Но все ли они учтены? Мы знаем, что реальное число может быть намного больше», – сказал депутат.

«Господа, у нас даже не так много мест для содержания. В прошлом году в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах находилось 44 тысячи с половиной человек», – добавил Бурмич.

Но вместо решения он предложил «сосредоточиться на мотивации сотен тысяч украинцев».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить