В США без энтузиазма восприняли военно-морскую гигантоманию Трампа

Гигантские линкоры, о строительстве которых накануне объявил Дональд Трамп, рискуют оказаться большими и дорогими мишенями для потенциальных противников.

Об этом в эфире телеканала CNN заявили американские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос в том, есть ли у линкора место в современном флоте, и сможет ли он обеспечить военное присутствие у Китая. Вот в чем суть. Линкоры были списаны еще в начале 90-х, потому что авианосцы стали центром военно-морских операций, и их защита, а также защита авиационных средств на борту стали приоритетом. Это привело к появлению нового командного центра и системы управления, которые имеют возможность приближаться к берегам и обеспечивать военное присутствие там.

Но это одна большая мишень, и у китайцев есть преимущества, ведь в их ВМФ сейчас больше кораблей. И, опять же, пытаться построить что-то подобное в условиях, когда мы не можем спустить эсминцы и другие корабли, которые сейчас важнее для нашего флота, – это не лучшая идея», – заявил бригадный генерал Стив Андерсен.