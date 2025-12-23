Трамп объявил о постройке 25 огромных военных кораблей – почти в два раза больше «Петра Великого»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопреки распространённому мнению о том, что война на Украине показала неэффективность больших кораблей и перспективу морских беспилотников, США впервые с 50-х годов возвращаются к строительству линкоров.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», американский президент Дональд Трамп анонсировал: новые корабли будут в 100 раз мощнее предыдущих проектов, оснащены лазерами и гиперзвуковыми ракетами с ядерными боеголовками, иметь водоизмещение в 40 тысяч тонн (для сравнения самый большой российский корабль – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» имеет водоизмещение порядка 25 тыс. тонн).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Всего, по словам американского президента, планируется построить 25 таких кораблей, но пока начнут с двух.

«Это лучшие корабли в мире. Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в сто раз мощнее любого из когда-либо построенных линкоров… Самое мощное оружие в мире», – заверил Трамп.

В частности, планируется установить «лазеры, которые наводятся на цель и просто уничтожают ее».

«У нас будут самые совершенные в мире лазеры, и самый совершенный лазер в мире будет установлен на линкорах, которые мы строим. Они также будут нести ядерное оружие. Они будут запускать крылатые ракеты», – сказал Трамп.

Он дал понять, что США планируют использовать корабли с целью принуждения неугодных к американским условиям.

«Мы просто хотели добиться мира силой. Надеюсь нам никогда не придется их использовать. Но ничего подобного им не будет построено никогда. Подумайте об этом. Эти линкоры невероятны».