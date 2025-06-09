В списках не значатся: в украинских застенках томятся сотни тысяч участников Русской весны

На данный момент в украинских тюрьмах томятся сотни тысяч политзаключённых, сторонников России и участников Русской весны.

Об этом в интервью экс-заместителю командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарду Басурину заявил бывший председатель парламента ДНР Андрей Пургин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему не видно участников «Русской весны», того момента, который тогда происходил у нас на Донбассе. Нет этих обменов. Почему мы мало меняем тех людей, которые тогда в 2014 году встали с протестом?», – спросил Басурин. «Российская Федерация не требовала обмена тех людей, которые не имели российские паспорта. Фактически все участники «Русской весны», все пострадавшие уже после 22 года, если верить Прилепину, 180 тысяч уголовных дел было заведено только после 22 года, не считая того, что было за 14-15, и продолжая все 10 лет после начала Русской весны, то есть это идет речь о сотнях тысяч человек. Которые или сидели в тюрьме, или сидят в тюрьме, или находятся в рамках уголовных дел», – сказал Пургин.