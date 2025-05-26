В следующий раз на встрече Украина-РФ речь будет идти о капитуляции Киева, потому что выдвинутые Россией условия по демилитаризации и денацификации Украина не готова принять.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил политический обозреватель, экс-нардеп Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вспомним, о чём говорил наш президент ещё в апреле-мае 2022 года: каждые следующие переговоры будут начинаться с того места, на котором прервались, но с учётом ситуации на поле боя. За последние 3 года мы несколько раз подходили к этому моменту, когда по вине Киева или Запада прерывались переговоры, и говорили: дальше условия будут гораздо хуже. Если сегодня ещё идет разговор о неком мирном соглашении, если стороны достигнут некого консенсуса, то если Киев продолжит так себя вести, то я не исключаю, что встанет вопрос подписания соглашения о капитуляции. Потому что другого варианта уже не будет», – подчеркнул он.

Россия настаивает на демонтаже идеологической, гуманитарной политики на Украине, включая отказ от преследования канонической православной церкви, защиту русского языка и русскоязычного населения – все, что по сути является основой внутренней гуманитарной политики Украины. И политическая элита на Украине пока не готова к этому, что делает вариант капитуляции единственно реальным.