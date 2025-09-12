В ответ на блокаду Калининграда Россия нанесёт ядерный удар, – Коротченко

Попытка устроить блокаду Калининграда будет расценена Россией как посягательство на ее суверенитет и угроза государству. В этом случае, учитывая неравный потенциал с НАТО, ВС РФ могут нанести ядерные удары.

Об этом в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дело в том, что в соответствии с новой редакцией российской ядерной доктрины четко сказано, что попытка о изоляции какой-то части российской территории, – речь идет, я так понимаю, между строк о Калининградской области, – либо военное вторжение будет в России рассматриваться как акт вооруженной агрессии.

Ну и, конечно же, мы понимаем, что противостоять нам будут объединенные вооруженные силы НАТО. Они по своей численности более чем в 4,5 раза по личному составу, по составу боевой техники превосходят суммарные возможности российских вооруженных сил.

Поэтому любые агрессивные планы мы сможем парировать только и исключительно с опорой на тактическое ядерное оружие», – заявил Коротченко.

Военкор Александр Коц ранее прогнозировал, что НАТО попытаются организовать блокаду Калининграда.

