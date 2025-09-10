Война с ЕС начнётся с блокады натовцами Калининграда – Коц

Страны-члены НАТО готовятся к войне с Россией к 2030-му году. Начаться она может по разным причинам, наиболее вероятной из них является блокада Калининграда.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа хочет развязать войну с Россией к 2030 году. Я имею в виду все эти фортификации, восточные щиты, все эти балтийские линии обороны, которые они строят. Это же сотни километров траншей, если мы говорим о Польше, минных полей. Это размещение… Только-только на днях в Литве бригаду немецкую бронетанковую развернули до дивизии, а Литва это у них самое слабое звено в коллективной безопасности. И еврокомиссар по обороне недавно призвал к затягиванию конфликта на Украине, чтобы готовиться к войне с Россией. Причем, в разных заявлениях представителей разных стран одна и та же дата проскакивает – это 30-й год… Они уже и логистические коридоры через всю Европу сделали, они уже создают поезда для эвакуации раненых в тыл, остается только развязать войну, а если Россия не явится на войну, что же делать, да? И тут мы приходим к простому решению. Надо спровоцировать эту войну, как они поступили с Украиной, вынудив нас начать специальную военную операцию», – отметил Коц.

Среди вариантов такой провокации военкор назвал ввод натовских войск на Украину, блокаду коммерческого флота РФ на Балтике и т.д.: